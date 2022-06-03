«Реал» потребовал от УЕФА объяснить выбор места проведения финала Лиги чемпионов

«Реал» потребовал от УЕФА объяснить, почему финал Лиги чемпионов перенесли в Париж

Мадридский «Реал» потребовал от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объяснить выбор места проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Об этом сообщается на сайте команды.

Клуб выразил недоумение тем, что встречу перенесли из Санкт-Петербурга именно на парижский «Стад де Франс», а также остался недоволен тем, что болельщики команды оказались без защиты в Париже. В «Реале» обратили внимание на случаи нападений на болельщиков, из-за которых некоторые фанаты попали в больницу.

29 мая в Париже перед финальным матчем Лиги чемпионов произошли беспорядки перед стадионом. Болельщики прорывались через охрану и перелезали через забор, пытаясь попасть на трибуны. В результате полиция применила слезоточивый газ. Из-за проблем с обеспечением безопасности матч стартовал с задержкой в 37 минут.

Встреча завершилась победой «Реала» над «Ливерпулем» со счетом 1:0. Команда в 14-й раз в истории завоевала трофей.

Изначально решающий матч должен был принять Санкт-Петербург, однако на фоне ситуации на Украине УЕФА принял решение о переносе встречи на стадион «Стад де Франс» в Париже.