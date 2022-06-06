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Спорт

Отец Черышева тремя словами ответил на вопрос о будущем сына

Отец футболиста Дениса Черышева заявил, что новостей о будущем игрока пока нет
Денис Черышев

Денис Черышев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Отец футболиста сборной России Дениса Черышева Дмитрий тремя словами ответил на вопрос о будущем сына. Его слова передает РИА Новости.

«Пока новостей нет», — рассказал Черышев-старший. Ранее он заявлял, что хочет видеть сына в Российской премьер-лиге (РПЛ). Позже футболист поделился, что ему не поступало предложений из России.

21 мая 31-летний Черышев объявил об уходе из испанской «Валенсии». «Всегда старался быть честным в своей работе и помогал товарищам по команде, чем мог», — добавил он, прощаясь с клубом, за который выступал с 2018 года.

Черышев — воспитанник мадридского «Реала». На правах аренды он выступал за «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию». В 2016 году Черышев стал игроком «Вильярреала», где выступал до лета 2018 года. После этого хавбек перебрался в «Валенсию».

Дарья Коршунова
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