Черышев высказался о возможном переходе в РПЛ

Бывший футболист «Реала» Денис Черышев заявил, что к нему не обращались клубы РПЛ

Бывший полузащитник «Реала» и «Валенсии» Денис Черышев высказался о возможном переходе в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова спортсмена приводит «Известия».

31-летний хавбек отметил, что персонально к нему не обращались клубы РПЛ. Он подчеркнул, что у него есть человек, представляющий его интересы в России. Черышев не исключил, что может оказаться в РПЛ. «Здесь очень сильный и интересный чемпионат», — заключил он.

21 мая Черышев заявил, что покинул «Валенсию». «Всегда старался быть честным в своей работе и помогал товарищам по команде, чем мог», — добавил он, прощаясь с «Валенсией».

Черышев провел всю профессиональную карьеру в Испании. Россиянин — воспитанник мадридского «Реала». Выступал за «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию» на правах аренды. В 2016 году Черышев стал игроком «Вильярреала», где играл до лета 2018 года. После хавбек перебрался в «Валенсию».