Значение договоренностей между Россией и Украиной по поставкам зерна объяснили

Политолог Фельдман считает, что Киев не согласится разминировать свои территориальные воды

Договоренность между Россией, Украиной и Турцией в вопросе перевозки украинской сельхозпродукции может стать толчком для возобновления активного диалога между Киевом и Москвой. Так объяснил значение соглашения политолог, кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с «Лентой.ру».

Переговорный процесс

Россия и Турция согласовали разблокирование судоходства в Черном море для свободной перевозки украинской сельхозпродукции, однако Киев условия сделки пока не поддержал. Там не дали согласия на то, чтобы Турция помогла разминировать территориальные воды Украины, так как опасаются, что снятие защиты сделает уязвимым важный для страны порт.

Доброй воли России и Турции здесь недостаточно. Скорее всего, Украина не согласится разминировать свои территориальные воды или выдвинет неприемлемые для Москвы требования Павел Фельдман политолог

«В любом случае России целесообразно продемонстрировать мировому сообществу открытость к диалогу по поводу обеспечения продовольственной безопасности, дабы потом ее не обвинили в создании угрозы глобального голода», — считает Фельдман.

Политолог убежден, что достижение согласия по поводу обеспечения продовольственной безопасности может разблокировать переговорный процесс между Россией и Украиной.

«Решение проблемы с поставками украинского зерна на мировые рынки в условиях, когда над Африкой и Ближним Востоком нависает угроза голода, могло бы стать прецедентом успешных переговоров. С чего-то же надо начинать», — заявил он.

Роль Эрдогана

Павел Фельдман напомнил, что на сегодняшний день переговорный процесс между Россией и Украиной сошел на нет.

«На данный момент идут активные боевые действия, а информационный фон накален до предела. Процесс политического урегулирования конфликта не начнется, пока не будет выработана адекватная модель диалога между Москвой и Киевом. Важно найти подходящих посредников и гарантов выполнения потенциальных договоренностей. На эту роль, очевидно, пробуется [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган», — заключил политолог.

Вечером 6 июня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отправки зерна. По словам украинского лидера, посредником в вопросе разблокировки портов и вывозе оттуда зерна может действительно быть Турция. Он отметил, что в настоящий момент Анкара «ищет формат гарантий безопасности» для этого.

Ранее стало известно о схеме вывоза украинского зерна из Одессы. Cогласно плану, Турция будет заниматься разминированием в территориальных водах Украины. Также турецкие корабли будут сопровождать украинские сухогрузы до нейтральных вод, где их встретят российские военные моряки и сопроводят через Черное море до Босфора, чтобы не допустить провокаций.

3 июня президент России Владимир Путин рассказал, что есть несколько вариантов вывоза украинского зерна: через порты, подконтрольные Украине, включая Одессу, через подконтрольные России порты на Азовском море, через Дунай и Румынию, а также через Венгрию и Польшу. При этом самым дешевым путем он считает вывоз зерна через Белоруссию, а оттуда уже в порты Прибалтики. Однако для этого необходимо снять санкции с Минска. Кроме того, подчеркнул глава государства, заявления о том, что Россия мешает вывозить зерно с Украины, являются блефом. Путин пообещал мирный проход судов с украинским зерном после разминирования портов.

31 мая министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что в портах республики заблокированы около 1,5 миллиона тонн зерна. Вывоз зерна идет через западную границу. Всего из страны необходимо вывезти около 20 миллионов тонн, через месяц начнется уборка нового урожая.