Сбер разрешил бесплатно снимать наличные с Кредитной СберКарты

Сбер объявил о запуске акции по бесплатному снятию наличных средств с кредитной СберКарты

Сбер объявил о запуске акции по бесплатному снятию наличных средств с кредитной СберКарты. Клиенты, оформившие ее, смогут снимать деньги без комиссии в течение 30 дней с даты подписания договора.

Кредитная СберКарта является самой выгодной на рынке. Сбер сохраняет длинный беспроцентный период, 120 дней, бесплатное обслуживание и одну из самых низких ставок на рынке: 9,8 процента на покупки в категории Здоровье и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет, 27,8 процента на все остальные операции, включая снятие наличных.

Теперь обладателям Кредитной СберКарты доступна еще одна опция — снятие наличных без комиссии. При этом на обналичивание кредитных средств не распространяется льготный период.

Новая опция выгодна тем клиентам, кому срочно нужны наличные и тем, у кого есть кредитная карта в другом банке со ставкой выше 27,8 процента. Во втором случае можно снять без комиссии необходимую сумму в первые 30 дней и погасить дорогую кредитку.

Для оформления СберКарты не обязательно приходить в офис. Ее можно заказать с доставкой в 18 городах (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Челябинск).

«Мы всегда стремимся предложить клиентам максимально интересные условия по нашим продуктам. Кредитная СберКарта имеет беспрецедентно длинный беспроцентный период и ее можно использовать в качестве рассрочки, POS-кредита, а новая акция на снятие наличных без комиссии в первые 30 дней поможет клиентам закрыть другие, менее выгодные кредиты», — отметил Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка.

