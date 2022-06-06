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В Турции прояснили ситуацию с повышением цен в отелях

TourDom.ru: эксперты турбизнеса Турции не ожидают резкого повышения цен

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Представители турбизнеса Турции считают, что резкого повышения цен в отелях и ресторанах не ожидается, однако в отдельных случаях стоимость услуг может вырасти. Об этом сообщает портал TourDom.ru.

По словам совладелицы ресторана в Анталье, рост цен на электроэнергию (на 15 процентов), бензин (на 13 процентов) и природный газ (на 30 процентов) «потащил» вверх и цены на продукты. «Все это приводит к тому, что отдельные позиции в меню пришлось поднять на 20 процентов, хотя в марте их уже повышали», — прояснила ситуацию она.

Тем не менее глава TBS Group Рашад Мамедов уверен, что крупные гостиницы, в отличие от небольших, не будут пересматривать тарифы, так как контракты с туроператорами были заключены еще в прошлом году. Такого же мнения придерживается и представитель Pine Beach Hotel Яна Саяфарова: эксперт подтвердила, что рост коммунальных платежей, подорожание продуктов и прочие непредвиденные расходы закладывают в бюджет заранее.

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«Не думаю, что руководство вновь будет его пересматривать. Прайсы прописаны в контрактах, их менять нельзя. Просто будем стараться продавать без дополнительных скидок или их уменьшим», — сказала Саяфарова.

Помимо прочего, отельеры отметили, что не могут значительно повышать цены в условиях высокой конкуренции.

Ранее туроператоры рассказали о «космических» из-за повышенного спроса ценах на билеты из Москвы в Анталью. В частности, минимальная цена перелета у Pegas Fly с вылетом 5 июня составляет 66 тысяч рублей.

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Дарья Рыбак
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