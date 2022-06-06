В АЦБК оценили важность создания корпоративной системы управления выбросами ПГ

АЦБК: создание корпоративной системы управления выбросами ПГ неизбежность для предприятий

Построение корпоративной системы управления выбросами ПГ в настоящее время — это неизбежность для предприятий, так как максимальная декарбонизация позволяет трансформировать корпоративные риски в категорию возможностей. Об этом заявили в экологическом департаменте Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК). Тема парниковых газов (ПГ) с годами только интенсивнее развивается: за последний год на национальном уровне принято порядка 20 нормативно-правовых актов.

За 20 лет АЦБК удалось добиться в сфере климата значительных успехов, что подтверждается результатами климатического рейтинга CDP. С 2014 года АЦБК ежегодно раскрывает информацию о своей климатической деятельности. Последние три года предприятию присваивается высший рейтинг А-.

Проект по утилизации отходов биомассы был реализован на предприятии еще в 2000–2005 годах. Он был зарегистрирован в Секретариате Рамочной Конвенции ООН об изменении климата в качестве проекта совместного осуществления (ПСО). После прохождения необходимых утвердительных процедур Архангельский ЦБК подписал трехстороннее соглашение со СберБанком России (оператор) и «Газпром Маркетинг и Трейдинг Лтд» с целью передачи (продажи) единиц сокращения выбросов с зачислением денежного возмещения на счет комбината. В 2007–2008 годы АЦБК также продал ранние (докиотские) сокращения выбросов ПГ. Общее количество реализованных сокращений выбросов за 2001–2011 годы составило порядка 1,5 миллиона тонн CO2-эквивалента.

Как напомнил член Совета директоров Архангельского ЦБК Владимир Крупчак, свою первую климатическую стратегию на период до 2012 года комбинат принял еще в 2004 года. Стратегия предусматривала сокращение выбросов ПГ на 16 процентов от уровня 1990 года. На тот момент АЦБК был единственной российской компанией, добровольно взявшей на себя обязательство сократить выбросы ПГ. По итогам периода цель была достигнута, что было подтверждено независимой уполномоченной организацией, проводившей верификацию данных. А незадолго до этого комбинат принял новую климатическую стратегию — на период до 2020 г. В ней была поставлена более амбициозная цель — сократить выбросы ПГ на 30 процентов от уровня 1990 года, и эта цель тоже была достигнута.

В настоящее время действует уже третья Климатическая стратегия на период до 2030 года, разработанная в соответствии рекомендациями SBTi. Цель стратегии — сокращение к 2030 году на 55 процентов выбросов ПГ от уровня 1990 года.

С учетом индивидуальных особенностей Архангельским ЦБК рассмотрены главные направления снижения выбросов ПГ и углеродного следа: повышение энергетической эффективности за счет внедрения корпоративной системы энергоменеджмента в соответствии с ИСО 50001, изменение топливного баланса в пользу биомассы и низкоэмиссионных видов топлива, максимальная утилизация отходов. Также были рассмотрены принципиально новые направления, такие как использование ветровой и солнечной энергии, учет поглощений в лесах и улавливание и хранение углерода (технология CCS которая заключается в улавливании, сжатии СО2 и транспортировании к месту хранения). Таким образом, проведенная работа позволила определить направления и потенциал снижения выбросов ПГ на предприятии.

Одной из важной составляющей системы управления выбросами ПГ является система управления климатическими рисками и возможностями. В 2019 году как первый шаг к созданию такой системы на АЦБК проведена работа по анализу климатических рисков и их влиянию на хозяйственную деятельность и финансовое положение предприятия.

Оценка проведена в соответствии с рекомендациями TCFD. Матрица климатических рисков для комбината сегодня выглядит так: введение налога (платы) на выбросы и ограничение на практику лесозаготовок (создание охранных территорий для увеличения поглотительной способности лесов, ограничивающих практику лесозаготовок), введение пограничного углеродного налога (механизма CBAM) и введение лимита на выбросы ПГ для предприятий, то есть введение системы квотирования в случае расширения эксперимента, проводимого в рамках 34-ФЗ «О проведении эксперимента по ограничению выбросов ПГ в отдельных субъектах РФ». Первым российским пилотным регионом стала Сахалинская область. Эксперимент стартует в сентябре 2022 года. Его цель — вывести регион на климатическую нейтральность к концу 2025 года. Для этого разработана специальная программа, которая предусматривает низкоуглеродную трансформацию всех основных секторов экономики региона и создание новых производств, ориентированных на выпуск продукции с минимальным углеродным следом. Важную роль в достижении заявленных климатических целей призвана сыграть создаваемая в регионе система квотирования выбросов ПГ, а за выбросы сверх квоты надо будет платить. Превышение можно будет также компенсировать специальными углеродными единицами, сгенерированными в результате реализации климатического проекта.

При определении квоты для предприятий, скорее всего, за основу будет принята некая удельная отраслевая величина выбросов ПГ. Совсем недавно появился проект операционного плана реализации стратегии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов ПГ, согласно которому удельный выброс для целлюлозно-бумажной отрасли ЦБП составляет 1 тонну СО2-эквивалента на тонну продукции с перспективой снижения до уровня 0,8 к 2030 году. «Данная величина довольно низкая, сравнимая с европейским бенчмаркингом. С учетом планируемой стоимости превышения квоты в 1000 рублей за тонну платеж за превышение квоты может составить сотни миллионов рублей ежегодно для предприятий ЦБП», — подчеркнули в экологическом департаменте АЦБК.

Согласно стратегии социально-экономического развития России, индикативные показатели выбросов ПГ будут включаться в ИТС НДТ. С мая 2022 года уже введен стандарт, устанавливающий требования к проведению бенчмаркинга удельных выбросов ПГ в отраслях промышленности. «Также будет проводиться анкетирование предприятий, к которому необходимо будет отнестись особенно внимательно, учитывая предполагаемые риски», — считают на АЦБК.