Россиянкам дали советы по выбору купальника

Стилист Ким рекомендовала выбирать купальники с рюшами, чтобы зрительно увеличить грудь

Основная идея при любой зрительной коррекции фигуры состоит в том, что необходимо заузить широкое и, напротив, расширить узкое, поделилась с «Лентой.ру» стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким. Она также дала россиянкам советы по выбору купальника под конкретный тип фигуры.

Бикини

«Чаще всего мы хотим расширить грудь. Для этого нам нужно добавить объем в бюстгальтере от купальника. Это могут быть какие-то рюши, бюстгальтер холтер, дающий эффект ширины, это могут быть какие-то декоративные элементы: полоски, принт, это может быть и объем в самих чашах за счет поролона», — обратила внимание стилист.

Для того чтобы, наоборот, зрительно уменьшить грудь, существует не так много вариантов, так как важно, чтобы была хорошая поддержка, отметила Ким. В данном случае, по ее словам, идеально подойдет бюстгальтер-минимайзер с широкими бретелями.

Если нужно откорректировать бедра, я рекомендую взять высокие трусы с высоким вырезом, который идет не горизонтально, а вертикально, создавая вертикальную полосу. Она стройнит, как и все вертикали в нашей одежде, зрительно вытягивает нашу фигуру. Если бедра узкие, имеет смысл брать трусы-шортики, которые будут зрительно их расширять Ольга Ким стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды

Девушкам с фигурой типа круг или яблоко стилист рекомендовала взять высокую посадку трусов при наличии животика и бюстгальтер-минимайзер с лямками при наличии большой груди.

Закрытые купальники

При подборе слитных купальников используется точно такая же стратегия, подчеркнула стилист. Если мы хотим вытянуть фигуру, можно, например, взять купальник с вертикальными длинными и узкими вырезами на правом и левом боку, посоветовала она. По словам Ким, он обладает стройнящим эффектом и идеально подходит для девушек с фигурой прямоугольником.

«Если у нас и животик есть, и грудь, я бы взяла закрытый купальник с косточками, чтобы для груди была хорошая поддержка», — заключила стилист.

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