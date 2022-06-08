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Глава украинской делегации вступился за Абрамовича

Глава украинской делегации на переговорах Арахамия написал письмо в поддержку Абрамовича
Давид Арахамия

Давид Арахамия . Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия написал письмо в поддержку российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает The Times.

Арахамия вступился за Абрамовича и написал, что российский олигарх посодействовал российско-украинским переговорам. По его словам, благодаря участию Абрамовича удалось достичь ряда договоренностей, которые помогли открыть гуманитарные коридоры и эвакуировать более 400 тысяч мирных жителей. Более того, при содействии Абрамовича были устроены несколько обменов пленными между сторонами, утверждает Арахамия. Глава украинской делегации также отметил, что олигарх до сих пор участвует в переговорном процессе.

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В конце мая стало известно, что Абрамович решил оспорить введенные против него санкции в суде. Миллиардер подал в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге иск к Совету ЕС, который назначил ограничения. The Times утверждает, что адвокаты Абрамовича указывают на его активное участие в переговорах Москвы и Киева. Введенные против миллиардера ограничения мешают его участию в процессе. Например, он не может свободно перемещаться по миру, а некоторые юридические фирмы опасаются сотрудничать с бизнесменом из санкционного списка.

Первой страной, поместившей бизнесмена в черный список, стала Великобритания — в начале марта королевство заморозило активы бизнесмена и запретило ему въезд на свою территорию. В середине марта санкции против бизнесмена ввел Евросоюз.

Кроме того, 12 марта руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранило Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси». На фоне санкций предпринимателю пришлось продать клуб, которым он владел с 2003 года. Стоимость сделки составила 5,33 миллиарда долларов. Деньги пойдут на помощь пострадавшим от военных действий на Украине.

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Элла Саад
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