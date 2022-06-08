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Вокалистка группы «Город 312» высказалась о Москве

Вокалистка группы «Город 312» Ая назвала Москву великим городом

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российская певица, вокалистка группы «Город 312» Ая (настоящее имя — Светлана Назаренко) назвала Москву великим городом. Своим мнением она поделилась в разговоре с изданием Teleprogramma.Pro.

По словам артистки, она вместе с коллегами по группе уже долго не находится в Москве и скучает по живущим там родным и друзьям. Среди преимуществ российской столицы Ая назвала возможности для развития

«В ней вы можете научиться новому и в то же время найти тех, кому необходим ваш опыт. Город контрастов. Город гениев положительных и отрицательных. Только не хватает одного — времени. Его безжалостно забирает логистика, дороги», — высказалась певица.

Ранее российская певица Анита Цой назвала преимуществом Москвы перед другими мировыми столицами развитую сеть городского транспорта. Она также описала российский города как очень чистый и удобный.

Нина Ташевская
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