Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бельгия
Сегодня
21:45 (Мск)
Польша
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 2-й тур
Шотландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Армения
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 1. 2-й тур
Вероника Кудерметова
Завтра
11:00 (Мск)
Анна Блинкова
Хертогенбосх (ж)
Швеция
Завтра
21:45 (Мск)
Сербия
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 4. 3-й тур
Спорт

Суперзвезда НБА высказался об аресте американской баскетболистки в России

Стефен Карри назвал арест баскетболистки Грайнер трагедией и призвал вернуть ее в США

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Суперзвезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри высказался об арестованной в России американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Его слова приводятся в Twitter ESPN.

Он назвал арест спортсменки трагедией. «Сейчас главное вернуть ее домой. Все должны приложить к этому усилия и присоединиться к общему фронту, чтобы о ней говорили», — призвал Карри.

3 мая Госдеп США счел арест баскетболистки неправомерным. Для обеспечения ее освобождения была создана межведомственная группа под руководством специального представителя президента по делам заложников Роджера Карстенса.

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в столичном аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде наркотических средств. Спортсменка будет находиться под стражей до 18 июня.

Баскетболистка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.

Карри трижды выигрывал НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз», за который выступает с 2009 года. Его дважды признавали самым ценным игроком (MVP) лиги. Также он является рекордсменом НБА по забитым трехочковым броскам.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Влияние Турции на отношения России и Украины оценили
Психолог дала рекомендации по организации детского досуга летом
Чемпионка UFC Шевченко поделилась мнением о Петре Яне
Назван главный пострадавший на Западе от спецоперации на Украине
Садовничий предложил сохранить в России бакалавриат для отдельных направлений
Чайный гриб оказался способен жить в марсианских условиях
Microsoft урежет бизнес в России
Врач рассказала россиянам об опасности кондиционеров для здоровья
Выступление «Би-2» на Петербургском международном экономическом форуме отменили
Россиянкам перечислили главные ошибки при уходе за кожей летом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.