Суперзвезда НБА высказался об аресте американской баскетболистки в России

Стефен Карри назвал арест баскетболистки Грайнер трагедией и призвал вернуть ее в США

Суперзвезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри высказался об арестованной в России американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Его слова приводятся в Twitter ESPN.

Он назвал арест спортсменки трагедией. «Сейчас главное вернуть ее домой. Все должны приложить к этому усилия и присоединиться к общему фронту, чтобы о ней говорили», — призвал Карри.

3 мая Госдеп США счел арест баскетболистки неправомерным. Для обеспечения ее освобождения была создана межведомственная группа под руководством специального представителя президента по делам заложников Роджера Карстенса.

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в столичном аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде наркотических средств. Спортсменка будет находиться под стражей до 18 июня.

Баскетболистка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.

Карри трижды выигрывал НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз», за который выступает с 2009 года. Его дважды признавали самым ценным игроком (MVP) лиги. Также он является рекордсменом НБА по забитым трехочковым броскам.