Под Тамбовом застрелили «сахарного короля»

«112»: под Тамбовом застрелили гендиректора «ГК АСБ» Хохлова

Основателя и генерального директора холдинга «ГК АСБ» Юрия Хохлова, которого называют также «сахарным королем», застрелили в Тамбовской области. Об этом в среду, 8 июня, пишет Telegram-канал «112».

Известно, что бизнесмен на вертолете прилетел в деревню Рудовка Тамбовской области, чтобы лично осмотреть принадлежащие его агроферме поля.

По данным канала, на месте Хохлова поджидал предприниматель Владимир Левкин, который судился с ним по поводу принадлежности 150 гектаров указанных земель. Он ежегодно засеивал поля подсолнечником, однако сотрудники агрофермы его уничтожали.

Левкин встретил оппонента, произвел в него выстрел из карабина «Вепрь» и скрылся. Хохлов скончался на месте, спустя 40 минут на пруду, расположенном в паре километров от Рудовки, также обнаружили труп Левкина — мужчина совершил суицид, рядом с ним обнаружили то же оружие.

«ГК АСБ» объединяет несколько предприятий по производству сахара, подсолнечного масла и хранению зерна в ряде российских регионов, в частности, Кирсановский сахарный завод и маслозавод «Кристалл» в Тамбовской области, а также Грибановский сахарный завод в Воронежской области. Кроме того, одним из активов является сельскохозяйственное предприятие «Юго-Восточная агрогруппа», чьи угодья расположены в Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Волгоградской и Саратовской областях.

