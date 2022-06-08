США предложили российскому послу осудить политику Путина

Посол России в США Антонов получил на почту письмо с предложением осудить политику Путина

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала рассказал, что получил на почту письмо, в котором содержалось предложение осудить политику президента России Владимира Путина, передает РИА Новости. По его словам, российская дипмиссия потребовала от властей США объяснений по данному вопросу.

В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я обсудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман Анатолий Антонов посол России в США

Он добавил, что у посольства России в Вашингтоне начали раздавать карточки с информацией о якобы контактах в ФБР, к которым можно обратиться. Также российским дипломатам предлагают провести беседу с сотрудниками спецслужб. Кроме того, Антонов указал на то, что в последнее время американские СМИ все чаще призывают российских солдат и дипломатов предать свою родину.

Нынешние отношения Москвы и Вашингтона

Российский дипломат подчеркнул, что в настоящее время диалог Москвы и Вашингтона находится на беспрецедентно низком уровне. Он пояснил, что доверие было подорвано, а также обрушивается сотрудничество даже по тем проблемам, которые представляют взаимный интерес. Страны в основном обсуждают лишь технические проблемы, добавил Антонов.

Несмотря на нынешнее положение дел, посол выразил уверенность в том, что спустя некоторое время здравый смысл все-таки возобладает, что позволит России и США вновь совместно решать ключевые глобальные проблемы и противостоять вызовам для мировой безопасности. Кроме того, он призвал Вашингтон прекратить попытки очернить внешнюю политику Москвы.

При этом Антонов отметил, что, по его наблюдениям, в настоящее время нет предпосылок к тому, что посольства России в США могут оказаться закрытыми. По его словам, нет ощущения, будто американцы ведут какие-либо разговоры о возможном закрытии российских диппредставительств.

Конечно, никогда не говори никогда. Но нынешняя ситуация — то, что я слышу из Белого дома, из госдепартамента — все-таки свидетельствует о том, что остатки разума там остались и что сегодня американская сторона не ставит таким образом вопрос — о закрытии дипломатических представительств Анатолий Антонов посол России в США

Посол также рассказал о необходимости как можно более скорого вызволения соотечественников из американских тюрем, назвав это ключевой задачей российских дипломатов. Он заверил, что продолжит добиваться того, чтобы в американских тюрьмах не было ни одного российского гражданина.

Помимо этого, дипломат заявил об отсутствии каких-либо неофициальных контактов России и США. По его словам, если они и имеются, то ему ничего об этом не известно.

Действия США в отношении Украины

Антонов, комментируя поставки Вашингтоном Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО), пояснил, что данная инициатива ни в коей мере не изменит нынешнего положения дел, добавив, что Москва непременно ответит на данные действия Запада.

Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки Анатолий Антонов посол России в США

Посол указал на необходимость контактов американских и российских военных. Он подчеркнул, что в настоящее время сохраняются эпизодические телефонные разговоры между министрами обороны, начальниками генеральных штабов, что является крайне важным для предотвращения прямой военной конфронтации.