Глава UFC захотел провести бой Нурмагомедова и Фергюсона

Глава UFC Дэйна Уайт понадеялся, что сможет заставить драться Нурмагомедова и Фергюсона

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт захотел провести бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Его слова передает Middleeasy.

«Надеюсь, они так разозлят друг друга, что я смогу заставить их драться», — поделился Уайт. Ранее Нурмагомедов положительно оценил предложение Фергюсона принять участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter, где известные бойцы должны тренировать конкурирующие команды спортсменов. Уайт заявил, что обдумает эту идею.

20 мая Фергюсон назвал Нурмагомедова величайшим уклонистом от настоящего боя. «Я готов принять участие в The Ultimate Fighter, стать тренером-соперником толстяка. Но я уверен, что он не придет», — написал американец, вспомнив о неоднократных срывах их поединков.

Фергюсон и Нурмагомедов могли пять раз встретиться в рамках боя в легком дивизионе UFC, однако их поединки срывались. Россиянин завершил карьеру после третьей защиты титула чемпиона организации в 2020 году.