В UFC высказались об идее участия Нурмагомедова и Фергюсона в реалити-шоу

Главе UFC Уайту понравилась идея об участии Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в TUF

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался об идее участия Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в реалити-шоу The Ultimate Fighter. Его слова приводит MMA Fighting.

Уайт признался, что удивлен тем обстоятельством, что фанаты готовы наблюдать за тренерским противостоянием Нурмагомедова и Фергюсона без реального боя. «Что ж, мне это нравится. Эту идею придется обдумать», — добавил он.

О возможном участии в TUF уже высказался сам Нурмагомедов. Бывший чемпион UFC в легком весе отметил, что рассмотрел бы такое предложение.

В реалити-шоу звездные бойцы руководят командами перспективных спортсменов. Участники TUF могут получить шанс стать частью UFC.