Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Германия
1:1
Завершен
Англия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 3. 2-й тур
Италия
2:1
Завершен
Венгрия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 3. 2-й тур
Литва
0:6
Завершен
Турция
Лига наций УЕФА|Лига C. Группа 1. 2-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сегодня
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 4-й матч
Спорт

В UFC высказались об идее участия Нурмагомедова и Фергюсона в реалити-шоу

Главе UFC Уайту понравилась идея об участии Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в TUF

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался об идее участия Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в реалити-шоу The Ultimate Fighter. Его слова приводит MMA Fighting.

Уайт признался, что удивлен тем обстоятельством, что фанаты готовы наблюдать за тренерским противостоянием Нурмагомедова и Фергюсона без реального боя. «Что ж, мне это нравится. Эту идею придется обдумать», — добавил он.

О возможном участии в TUF уже высказался сам Нурмагомедов. Бывший чемпион UFC в легком весе отметил, что рассмотрел бы такое предложение.

В реалити-шоу звездные бойцы руководят командами перспективных спортсменов. Участники TUF могут получить шанс стать частью UFC.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
МИД Черногории объяснил инцидент с закрытием неба для самолета Лаврова
Антонов выразил уверенность в совместном решении Россией и США мировых проблем
Трампа уличили в сокрытии дорогих подарков от зарубежных стран
Меркель объяснила отсутствие настойчивости в вопросе диалога ЕС с Россией
Украина приостановит экспорт угля и газа
Антонов назвал вызволение россиян из американских тюрем ключевой задачей
В США оценили российский Т-90М
Антонов заявил об отсутствии каких-либо неофициальных контактов России и США
В России пообещали ответить на поставки дальнобойных ракет США на Украину
Меркель впервые прокомментировала свои приступы в 2019 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.