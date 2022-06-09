В Хакасии разгорелся скандал из-за путевки в лагерь для сына главы республики

Жители Хакасии возмутились льготной путевкой в лагерь для сына губернатора Коновалова

Глава Хакасии Валентин Коновалов оказался в центре скандала из-за обвинений в том, что его семилетний сын попал в категорию детей, которым полагаются льготные путевки в школьный лагерь, что возмутило других родителей. Об этом стало известно после публикации переписки из родительского чата — предположительно с участием жены губернатора Светланы Коноваловой, пишет местное издание «Новая Хакасия».

«Влад попал в лагерь на общих основаниях, кто первые 9 детей проявили желание, и нас включили в список», — говорится в сообщении пользователя с инициалами С.Н., которого издание атрибутирует как супругу губернатора.

Фото: скриншот чата

Сообщается, что после этого женщина вышла из чата.

Также отмечается, что за 2021 год глава Хакасии заработал около четырех миллионов рублей, а его супруга — 750 тысяч.

Скандал произошел на фоне сокращения в регионе числа льготных путевок в детские лагеря

Ранее правительство Хакасии сократило финансирование летнего отдыха для школьников Абакана. Как указывает «Агентство информационных сообщений», в 2022 году на это выделено 8,7 миллиона рублей вместо 11 миллионов годом ранее.

Это привело к значительному сокращению числа льготных путевок. В 2021 году на безвозмездной основе в школьных лагерях побывали более тысячи детей, а еще 3,5 тысячи семей приобрели путевки с частичной оплатой. Отмечается, что в 2022 году с учетом возросшей стоимости отдыха эти цифры сократятся почти в два раза.

«К нам поступало много жалоб, что существенно выросла цена на путевки в школьные лагеря, — заявила в беседе с «Лентой.ру» руководитель регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Ксения Буганова. — В прошлом году месяц пребывания стоил 800 рублей, а теперь эта сумма увеличилась до четырех тысяч»

По словам депутата регионального законодательного собрания Виталия Анисимова, подобная ситуация складывается в ряде муниципалитетов региона.

Губернатор и его супруга пока не прокомментировали скандал

Как заявил в беседе с «Лентой.ру» политолог Михаил Верхотуров, информация о том, что в центре скандала с перепиской в родительском чате оказалась именно жена губернатора, скорее всего, верна.

«Судя по тому, как отмалчиваются и губернатор, и его супруга, все указывает на то, что именно она была в чате, и ее ребенок пользовался льготами», — констатировал он.

По словам собеседника «Ленты.ру», количество квот в регионе ограничено, и ребенок главы региона мог занять чье-то место.

«Получается, что они занимают место какого-то ребенка, материальное положение родителей которого не такое замечательное, как у губернатора и его супруги. В первую очередь об этом надо было задуматься. А теперь, конечно, они, видимо, не находят слов, которыми можно было бы объяснить то, что они сэкономили две тысячи рублей на льготном посещении ребенком школьного лагеря. Это довольно существенная сумма для обычных семей», — отметил политолог.

С ним согласна Ксения Буганова из ОНФ, которая полагает, что супруга главы региона до сих пор хранит молчание, потому что не может найти аргументов.

«Не могу за нее сказать, почему она отмалчивается. Хотя, наверное, стоило бы объяснится, почему так получилось, что чей-то ребенок из-за меньших финансовых возможностей семьи не попал в лагерь, а сын главы региона попал. […] Если бы это была не она, — а скандал уже целую неделю обсуждается в СМИ, — то, наверное, это давно бы официально опровергли», — сказала собеседница «Ленты.ру».

Депутат регионального заксобрания Виталий Анисимов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что все действия и высказывания супруги Коновалова отражаются на имидже губернатора.

«Если она этого не понимает, то это очень плохо. Все льготные места, которые она занимает, не видя в этом ничего плохого, — это позор. Неужели губернатор, получающий 300 тысяч рублей в месяц плюс всякие премии и льготы, не может позволить себе отправить своего ребенка на коммерческой основе куда-то отдохнуть в летнее время?» — отметил он.

Депутат добавил, что тоже не понимает, почему губернатор и его супруга до сих пор никак не прокомментировали скандал.

«Лента.ру» обратилась в пресс-службу Коновалова с просьбой прокомментировать скандал с путевками.