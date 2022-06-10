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«Аэрофлот» к Дню России объявил летние скидки на рейсы внутри страны

«Аэрофлот» к Дню России запустил акцию, в рамках которой дарит скидки до 60 процентов

Фото: Андрей Аркуша / Globallookpress.com

«Аэрофлот» в преддверии Дня России объявил о запуске акции, в рамках которой дарит скидки до 60 процентов на полеты по внутрироссийским направлениям. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Согласно условиям акции, приобрести авиабилеты со скидкой можно с 10 по 17 июня 2022 года. Полет необходимо совершить в период с 10 июня по 31 октября 2022 года на собственных рейсах «Аэрофлота», а также рейсах авиакомпании «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU.

Данное предложение распространяется на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и городами России. Также тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами России через Москву, Санкт-Петербург и Красноярск.

В акции участвуют тарифы экономкласса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Все таксы и сборы включены.

Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования и оплаты опубликована на официальном сайте авиакомпании.

В «Аэрофлоте» отметили, что снижение стоимости билетов в пиковый сезон наиболее высокого спроса на авиаперевозки позволит тысячам россиян встретиться с близкими, провести незабываемый отпуск и совершить новые путешествия, открывая для себя страну во всем разнообразии ее природного богатства и культурного наследия.

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Татьяна Романова
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