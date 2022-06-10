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Россиян предупредили об угрозе пыльных бурь

ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе сильных песчаных бурь в четырех регионах на юге России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Сильные песчаные бури могут нарушить на текущей неделе транспортное сообщение и жизнеобеспечение населения в четырех регионах Южного федеральных округа России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Отмечается, что из-за сильных осадков до 25 миллиметров и ветра, скорость которого достигнет 20 метров в секунду, ожидаются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения в Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях.

Также в связи с ухудшением видимости из-за туманов и пыльных бурь аналогичные сбои могут произойти в Астраханской области, Краснодарском крае, а также республиках Калмыкия и Адыгея.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал жителям России «медовое» лето с безветренной погодой и умеренной влажностью, По его словам, в ближайшие месяцы скоротечные ливни будут чередоваться с солнечными днями. «Наступивший климатический сезон станет весомой компенсацией за провалившуюся холодную весну, средняя температура которой оказалась почти на 3 градуса ниже показателей метеостатистики», — сказал Тишковец.

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Марина Совина
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