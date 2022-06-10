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Экономике Европы предрекли «несчастье»

Financial Times заявила об угрозе рецессии в странах Европы в ближайшее время

Фото: Yves Herman / Reuters

Ближайшие месяцы экономики стран Европы ждет «несчастье», пишет газета The Financial Times (FT).

Отмечается, что Европе в текущем году придется столкнуться с большой угрозой рецессии. Автор статьи призвал Европейский центральный банк перестать осуществлять денежно-кредитную поддержку экономики еврозоны и повысить процентные ставки.

Инфляция в Европе в мае увеличилась до 8,1 процента. По словам журналиста, вместо того чтобы экономить, страны ЕС намерены расходовать. Для этого ими используется фонд восстановления в размере 800 миллиардов евро. При этом ВВП еврозоны, по данным газеты, вырос только на 0,3 процента в последнем квартале прошлого года и на 0,2 процента в первом квартале 2022-го.

Ожидается, что в следующие кварталы за счет отмены многих коронавирусных ограничений произойдет рост спроса, однако его будет сдерживать давление повседневных расходов на доходы потребителей из-за подорожания энергоносителей.

Автор отмечает, что «суровая правда» заключается в том, странам Европы следует меньше тратить денежных средств, так как они являются нетто-импортером энергоносителей, а рост цен на нефть и газ сделало всех беднее.

«Экономическая ситуация просто ужасна. <…> Следующие месяцы европейские экономики будут несчастны. Доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придется повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи. Будет трудно», — говорится в статье.

Ранее американский профессор прикладной экономики Стив Ханке заявил, что Россия понесет издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, какие последствия ожидают весь остальной мир. Ограничения против Москвы оказались контрпродуктивными, неэффективными и не смогли повлиять на политику России, уточнил эксперт.

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Марина Совина
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