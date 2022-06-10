На Енисее началась навигация туристических круизов

С 9 июня открылась навигация теплоходов из Красноярска в Дудинку

В Красноярском крае открылась пассажирская навигация по Енисею на север. Расписание круизов опубликовано на сайте АО «ПассажирРечТранса».

В четверг, 9 июня, отправился первый рейс теплохода «Александр Матросов» из Красноярска в Дудинку. Помимо него на маршруте начнет ходить и другое судно — «Валерий Чкалов», с 15 июня. Продолжительность круиза по Енисею составляет трое суток и 14 часов (в обратном направлении пять суток и восемь часов).

Отмечается, что в летнем сезоне, который продлится до октября, запланированы 20 рейсов. Теплоходы будут выполнять их поочередно с периодичностью одно отправление в пять дней. Вместимость судов: 250 человек. Стоимость путешествия зависит от класса каюты, например, на нижней палубе — от 12,9 тысячи рублей, на средней — до 25,5 тысячи рублей.

Ранее в июне россиянам назвали самые посещаемые заповедные территории страны. Так, чаще всего туристы отправлялись в национальный парк «Кисловодский» в Ставропольском крае. Кроме того, популярными стали Кавказский заповедник на Кубани, «Красноярские Столбы» в Красноярском крае и «Куршская коса» в Калининградской области.