Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ДНР заявили о попытках «задним числом отбелить» иностранных наемников

В ДНР заявили о попытках «задним числом отбелить» осужденных иностранных наемников

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

МИД ДНР заявил о попытках «задним числом отбелить» осужденных иностранных наемников. Об этом сообщает ТАСС.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 35-летнего соотечественника Эндрю Хилла, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также совершении преступления группой лиц. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и госсекретарь США Энтони Блинкен назвали приговор фиктивным.

В МИД ДНР отметили, что заявления политиков о том, что осужденные не являются наемниками, не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что Франция возмутилась вынесением в ДНР смертного приговора иностранным наемникам. «Франция крайне обеспокоена сообщениями о смертном приговоре после показательного суда двум гражданам Великобритании и гражданину Марокко, взятым в плен пророссийскими сепаратистскими силами в Донецке. С этими людьми необходимо обращаться в соответствии с международным гуманитарным правом», — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
«Большую восьмерку» Володина оценили
Призывы к Украине уступить часть территорий России объяснили
В российском «Макдоналдсе» нашли замену «Биг Тейсти»
В ДНР заявили о попытках «задним числом отбелить» иностранных наемников
В ЛНР устроили автопробег ко Дню России
Принц Чарльз осудил решение правительства о высылке мигрантов в Руанду
Названы самые популярные автобусные маршруты из Москвы в праздничные дни
В Турции произошло землетрясение
Российский журналист показал на видео отбитый у ВСУ бункер
Путин запретил водителям с судимостью работать в такси
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.