В ДНР заявили о попытках «задним числом отбелить» иностранных наемников

В ДНР заявили о попытках «задним числом отбелить» осужденных иностранных наемников

МИД ДНР заявил о попытках «задним числом отбелить» осужденных иностранных наемников. Об этом сообщает ТАСС.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 35-летнего соотечественника Эндрю Хилла, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также совершении преступления группой лиц. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и госсекретарь США Энтони Блинкен назвали приговор фиктивным.

В МИД ДНР отметили, что заявления политиков о том, что осужденные не являются наемниками, не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что Франция возмутилась вынесением в ДНР смертного приговора иностранным наемникам. «Франция крайне обеспокоена сообщениями о смертном приговоре после показательного суда двум гражданам Великобритании и гражданину Марокко, взятым в плен пророссийскими сепаратистскими силами в Донецке. С этими людьми необходимо обращаться в соответствии с международным гуманитарным правом», — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.