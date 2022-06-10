Франция возмутилась вынесением в ДНР смертного приговора иностранным наемникам

МИД Франции возмутился вынесением в ДНР смертного приговора трем иностранным наемникам

Министерство иностранных дел Франции в своем коммюнике высказало возмущение вынесением в Донецкой народной республике (ДНР) смертного приговора трем иностранным наемникам за то, что те воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

«Франция крайне обеспокоена сообщениями о смертном приговоре после показательного суда двум гражданам Великобритании и гражданину Марокко, взятым в плен пророссийскими сепаратистскими силами в Донецке. С этими людьми необходимо обращаться в соответствии с международным гуманитарным правом», — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на критику приговора британским наемникам в ДНР со стороны западных властей и, в частности, представителей Великобритании. Она напомнила, что формально они не являются военнопленными.