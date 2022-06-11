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Принц Чарльз осудил решение правительства о высылке мигрантов в Руанду

Times: британский принц Чарльз осудил решение правительства о высылке мигрантов в Руанду

Фото: Reuters

Британский принц Чарльз осудил решение правительства принудительно высылать нелегальных мигрантов в Руанду. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, принц огорчился в связи с тем, что первая отправка мигрантов в Руанду пройдет в июне, так как в этом же месяце премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет представлять королеву Елизавету II на встрече глав правительств стран-членов Содружества наций (CHOGM).

По его словам, весь подход правительства отвратителен. «Было очевидно, что он не очень впечатлен выбранным правительством маршрутом», — подчеркнул источник.

В свою очередь в пресс-службе резиденции принца Кларенс-хауса не опровергли выводы издания об отношении принца Чарльза к принудительной высылке мигрантов, однако добавили, что он не пытался таким образом оказать давление на правительство.

Ранее стало известно, что в Великобритании оспорят депортацию в Руанду около 130 нелегально проживающих беженцев. 14 июня британские власти должны были выслать 130 беженцев из разных стран в Руанду, но несколько организаций подали в суд на решение британского министра внутренних дел Прити Патела.

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Юлия Ямпольская
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