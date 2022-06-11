Американский наемник рассказал о смерти еще двух иностранцев на Украине

Американский наемник Джеймс Васкез рассказал о смерти еще двух иностранцев на Украине

Покинувший Украину американский наемник Джеймс Васкез рассказал, что за минувшие сутки погибли еще два иностранца. Об сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы (ВС) страны высокоточными ракетами уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

Также был уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Миньковки Донецкой Народной Республики (ДНР), поражены девять районов сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).