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ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили пункт дислокации наемников под Харьковом

Минобороны РФ сообщило об уничтожении пункта дислокации наемников под Харьковом

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации высокоточными ракетами уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова.

Уничтоженный пункт находился в районе Андреевки Харьковской области. Конашенков заявил, что также был уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Миньковки Донецкой Народной Республики (ДНР) и были поражены девять районов сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого ликвидированы пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Малорязанцево, Волчеяровка, Подгорное и Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР).

Ранее сообщалось, что российские ракетные войска и артиллерия в ходе специальной военной операции уничтожили свыше 300 бойцов ВСУ и две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». По данным оборонного ведомства, также были уничтожены девять полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.

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Алиса Дмитриева
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