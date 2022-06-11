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Член Европарламента оценил последствия отказа Запада от топлива

Депутат ЕП заявил, что война против ископаемого топлива отбросит Европу на 30 лет назад

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Член Европарламента Мислав Колакушич оценил последствия отказа Запада от топлива и предупредил о негативных последствиях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Война Брюсселя против ископаемого топлива отбросит Европу и весь западный мир на 30 лет назад», — заявил Колакушич. Он добавил, что европейцам придется ездить на велосипедах из-за того, что они не смогут позволить себе машины.

Депутат убежден, что современная цивилизация была создана благодаря ископаемому топливу, и война с энергоресурсами приведет к масштабному экономическому коллапсу.

Ранее сообщалось, что операторы электросетей Литвы, Латвии и Эстонии решили досрочно отказаться от электричества из России, перестав использовать его для балансирования своих энергосистем. По оценке экспертов, опрошенных «Ведомостями», последствием досрочного отказа от российской электроэнергии станут дополнительные расходы в размере 400 миллионов долларов в год.

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Алиса Дмитриева
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