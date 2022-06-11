Член Европарламента оценил последствия отказа Запада от топлива

Депутат ЕП заявил, что война против ископаемого топлива отбросит Европу на 30 лет назад

Член Европарламента Мислав Колакушич оценил последствия отказа Запада от топлива и предупредил о негативных последствиях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Война Брюсселя против ископаемого топлива отбросит Европу и весь западный мир на 30 лет назад», — заявил Колакушич. Он добавил, что европейцам придется ездить на велосипедах из-за того, что они не смогут позволить себе машины.

Депутат убежден, что современная цивилизация была создана благодаря ископаемому топливу, и война с энергоресурсами приведет к масштабному экономическому коллапсу.

Ранее сообщалось, что операторы электросетей Литвы, Латвии и Эстонии решили досрочно отказаться от электричества из России, перестав использовать его для балансирования своих энергосистем. По оценке экспертов, опрошенных «Ведомостями», последствием досрочного отказа от российской электроэнергии станут дополнительные расходы в размере 400 миллионов долларов в год.