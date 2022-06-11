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Украине поставили условия для получения статуса кандидата в ЕС

Bloomberg: Украине поставили условия для получения статуса кандидата на вступление в ЕС

Фото: Edgar Su / Reuters

17 июня Европейская комиссия (ЕК) порекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства отмечают, что Киеву будет поставлен ряд условий для присвоения такого статуса. В частности, ЕК хочет видеть «верховенство закона и борьбу с коррупцией».

При этом ряд входящих в ЕС стран скептически относятся к возможности предоставления Киеву каких-либо привилегий для вступления в блок. В частности, Нидерланды, Дания, Швеция и Португалия утверждают, что Украина недостаточно соблюдает принципы ЕС, связанные с верховенством закона или основными правами. Также распространено мнение, что Украине нельзя отдавать предпочтение перед уже существующими кандидатами.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу заявки на включение страны в состав Евросоюза. По ее словам, сегодня Украина проходит «стресс-тест», активизировавший всю страну. «Такой же дух необходим для реформирования и модернизации страны. И Европа здесь, чтобы поддержать вас», — отметила еврокомиссар.

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Марина Совина
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