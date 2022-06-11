«Большую восьмерку» Володина оценили

Политолог Фельдман: нет смысла противопоставлять коалицию Володина «Большой семерке»

Восьмерку стран, перечисленных спикером Госдумы Вячеславом Володиным, связывает желание наладить справедливый глобальный порядок. При этом нет смысла противопоставлять эту коалицию «Большой семерке», считает политолог, кандидат политических наук Павел Фельдман. В беседе с «Лентой.ру» он оценил «Большую восьмерку» Володина.

«Большая восьмерка» Володина

Спикер Госдумы заявил, что США создали условия для формирования новой «Большой восьмерки». В коалицию политик включил Китай, Индию, Россию, Индонезию, Бразилию, Мексику, Иран, Турцию и добавил, что по показателю ВВП по паритету покупательной способности (ППС) она опережает на 24,4 процента старую группу. Володин добавил, что США делают все, чтобы решить проблемы за счет других стран, и это ведет к потере гегемонии в мире.

Восьмерку стран, перечисленных Вячеславом Володиным, объединяет неприятие американоцентричного мироустройства и стремление наладить более справедливый глобальный порядок Павел Фельдман политолог

«Совокупный потенциал этих государств позволяет в перспективе создать "коалицию несогласных", которая станет центром притяжения для стран Азии, Африки и Латинской Америки», — считает Фельдман.

«Реальные действия»

Фельдман сомневается в том, что актуальность у объединений по типу G7 на сегодня осталась.

Время «диалоговых площадок» и «неформальных объединений» прошло. Это означает, что формат условных БРИКС или СНГ себя исчерпал Павел Фельдман политолог

«Крупнейшим развивающимся странам пора приступать к реальным действиям: переходить к тесной экономической интеграции (наращивать товарооборот, осуществлять расчеты в национальных валютах, унифицировать налоговые правила, снимать бюрократические преграды) и создавать военно-политический блок (реальную альтернативу НАТО)», — заявил политолог.

Он также перечислил основные условия, которые необходимы для возможной будущей коалиции.

«Антироссийские санкции и попытка торговой блокады Китая продемонстрировали всему "незападному" миру, что в случае возникновения политических разногласий с Вашингтоном и Брюсселем любая страна рискует оказаться отрезанной от современных технологий, финансовых потоков, глобальных рынков. Следовательно, обретение подлинного суверенитета и консолидация ресурсов становятся для развивающихся держав залогом их выживания», — заключил Фельдман.

Для достижения этой цели членам будущего интеграционного объединения потребуется существенно нарастить внутренний платежеспособный спрос, заметно повысив уровень доходов своих граждан Павел Фельдман политолог

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После референдума на полуострове страны-участницы неформального клуба решили отказаться от формата «восьмерки» и преобразовали G8 в G7.