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Стало известно о возможном обмене приговоренных наемников в ДНР на Медведчука

Sunday Express: Киев допускает обмен приговоренных в ДНР наемников на политика Медведчука

Фото: Анна Марченко / ТАСС

Украина допускает обмен приговоренных в Донецкой народной республике к смертной казни иностранных наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина на украинского политика Виктора Медведчука или даже военной операции по их освобождению. О такой возможности стало известно британскому таблоиду Sunday Express, который ссылается на источники в Киеве.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования приговоренных к казни наемников. Он пояснил, что возможность помилования иностранцев недопустима, поскольку судебное решение было принято без нарушений.

До этого Пушилин подчеркивал, что власти Великобритании и Марокко не выходили на связь с руководством и правоохранительными органами ДНР по поводу дальнейшей судьбы своих осужденных граждан.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова исключила смягчение приговора украинскому оппозиционному политику Виктору Медведчуку, которому грозит до 15 лет лишения свободы по делу о государственной измене.

12 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Медведчука. 16 апреля он был арестован судом без возможности внесения залога.

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Анна Щербакова
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