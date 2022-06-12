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Испании пришлось извиняться за план поставить немецкие танки Киеву

BI: Испания принесла извинения Берлину за попытку поставить немецкие танки на Украину

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Стало известно о планах правительства Испании отправить Украине старые немецкие танки Leopard 2. Об этом сообщает Business Insider.

По информации издания, этот шаг нарушил бы неофициальные договоренности, запрещающие поставки танков Киеву. В итоге Мадриду даже пришлось извиняться перед Берлином «за волнение и давление, которое было оказано на канцлера».

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Речь идет о поставках 40 боевых машин, произведенных в 1990-х годах. BI отмечает, что танки настолько обветшали, что на приведение их в боеспособное состояние потребовались бы месяцы.

Тем не менее, в Испании окончательно не отказались от своих планов, и лишь скорректировали вероятные поставки до 10 танков. Однако, в любом случае, доставку сначала придется согласовывать с Германией. Если же Испания все-таки передаст танки ВСУ, это станет первой поставкой танков НАТО Украине.

Неудобное сравнение

Ранее Spiegel выяснил причину, по которой Германия решила не поставлять Киеву танки из-за их возможного появления на территории России. Источники в немецком кабмине сообщили, что у властей есть страх, что руководство Украины начнет использовать немецкую технику для попытки вторжения на российскую территорию. Это решение напомнит о действиях фашисткой Германии во время Великой Отечественной войны (ВОВ). «Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России», — подчеркивается в материале.

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«Это опасение демонстрирует определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому. И это также стало причиной, почему немецкая оборонная промышленность не получила разрешения на поставку боевых танков», — объяснили информаторы издания.

Статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер заявила, что, помимо танков, страны Запада решили не поставлять на Украину боевые машины пехоты (БМП). Так она ответила на вопрос, почему ФРГ не отправляет Киеву БМП Marder. До этого правительство Германии ответило Украине отказом, объяснив это тем, что все машины заняты. Однако немецкие журналисты выяснили, что в распоряжении бундесвера есть как минимум 32 неиспользуемые БМП.

Отказы от поставок

В свою очередь, самой ФРГ также ранее запретили передавать Украине ряд вооружений. Речь идет о партии в 12,4 тысячи единиц снарядов к зенитным установкам Gepard, произведенной в Швейцарии.

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В Берне напомнили, что подобные действия нарушают закон о военной технике, согласно которому оружие швейцарского производства запрещено передавать странам, вовлеченным в военный конфликт. Украина и Россия — участники такого конфликта. Однако, считает офицер запаса ракетных войск и артиллерии, ветеран боевых действий Алексей Саканцев, в реальности Швейцария не желает отдавать свои технические новинки в руки российских инженеров, которые их заполучат и тщательно изучат.

2 июня представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива об отправке оружия и техники на Украину из стран Запада является военным преступлением, так как вооружение используется для обстрелов мирных жителей. По его словам, «украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей».

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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