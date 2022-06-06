В Германии обеспокоились появлением немецких танков в России

Spiegel заявил о страхе ФРГ появления немецких танков в России впервые с ВОВ из-за Киева

В Германии обеспокоились возможным появлением немецких танков на территории России. Страна не стала поставлять их Киеву именно по этой причине, заявил журнал Spiegel, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ.

Источники в немецком кабмине сообщили, что у властей есть страх, что руководство Украины начнет использовать немецкую технику для попытки вторжения на российскую территорию. Это решение напомнит о действиях фашисткой Германии во время Великой Отечественной войны (ВОВ). «Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России», — подчеркивается в материале.

«Это опасение демонстрирует определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому. И это также стало причиной, почему немецкая оборонная промышленность не получила разрешения на поставку боевых танков», — объяснили информаторы Spiegel.