В Чехии сообщили о пользе санкций Запада для России

Экономист из Чехии Швигликова: санкции Запада принесут РФ доход благодаря высоким ценам

Экономист Илона Швигликова сообщила о пользе западных санкций для России. Об этом она написала в своей колонке для чешского издания Časopis argument.

По мнению специалиста, Москву порадует сложившаяся ситуация на рынке энергоносителей, поскольку она сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо. Она заявила, что введенное Европейским союзом (ЕС) эмбарго на российскую нефть сильно влияет на ситуацию в самом ЕС. Швигликова выразила уверенность, что Москва «без труда» сможет найти альтернативные рынки.

Швигликова считает, что своими действиями Евросоюз сам повышает для себя цену на нефть. Она добавила, что у ЕС не очень большие запасы сырьевых ресурсов, а его страны зависят их поставок. Экономист подчеркнула, что Европе придется думать о новых поставках и страдать от перебоев, в то время как Москва будет радоваться высоким ценам на нефть.

И даже если России придется продавать свою нефть с некоторой скидкой, цены для нее все равно будут выгоднее, чем год назад. Думать, что такая политика сломит РФ, абсурдно, и, скорее всего, она лишь приведет к очередным экономическим трудностям в ЕС Илона Швигликова экономист

Шестой пакет санкций

3 июня Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России. Ограничительные меры предполагают, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, а от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.

Этот пункт стал самым резонансным и наиболее проблемным при обсуждении нового пакета санкций, поскольку против него высказывались сразу несколько стран, сильно зависящих от российской нефти. Главным противником данных мер была Венгрия. Также отсрочку по запрету на ввоз российских нефти и нефтепродуктов по морю получили Болгария и Хорватия.

В связи с введением эмбарго на российскую нефть заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков предположил, что цены на энергоносители в ближайшие месяцы продолжат расти и побьют исторические рекорды.

«Никто не будет бетонировать скважины»

Несмотря на категоричные заявления стран Запада, президент России Владимир Путин считает, что полный отказ от российских энергоресурсов в ближайшее время вряд ли возможен.

За эти несколько лет неизвестно, что произойдет. Поэтому никто бетонировать скважины не будет, нет такой необходимости

Владимир Путин президент России

Российский лидер добавил, что сейчас это приводит к тому, что объем нефти на мировом рынке уменьшается, а цены растут. «Доходы компаний увеличиваются в денежном выражении. Все это видят, все это понимают», — добавил он.

Крупнейшие покупатели нефти

Несмотря на потерю покупателей в странах Европы, Россия сможет воспользоваться альтернативным рынком сбыта в Азии. Об этом сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Все мы знаем, что рост спроса на нефть и нефтепродукты в основном происходит в развивающихся странах, и в этой связи рынок Азии, скажем так, является наиболее перспективным. В том числе и туда мы перенаправляем те объемы, которые поставляли раньше на более традиционный рынок Европы Александр Дюков глава «Газпром нефти»

По его словам, покупатели на других континентах способны создавать достаточный спрос на российскую нефть. Так, рекордный объем российского сырья находится на борту танкеров, причем беспрецедентные объемы направляются в Индию и Китай, пишет Bloomberg.

По данным аналитической компании Kpler, Азия впервые обогнала Европу как крупнейший покупатель нефти в апреле. Китай и Индия скупили у России миллионы баррелей сырья, чтобы воспользоваться огромными скидками. По словам старшего нефтяного аналитика Kpler в Сингапуре Джейн Се, совокупные поставки российской нефти для двух крупнейших покупателей в Азии, достигли рекордных значений в апреле, в основном благодаря увеличению закупок Индией.