Кафельников прокомментировал возвращение Медведевым статуса первой ракетки мира

Кафельников заявил, что у Медведева есть мотивация для сохранения первой строки рейтинга

Олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников прокомментировал возвращение российским теннисистом Даниилом Медведевым статуса первой ракетки мира. Его слова передает Metaratings.

«Насколько долго Даниил продержится на первом месте, зависит от него самого, от его результатов. Не думаю, что мотивация будет для него важнейшим фактором. С мотивацией у него проблем нет», — заявил он. Кафельников отметил, что Медведев знает, что ему нужно работать для сохранения статуса.

26-летний Медведев вновь возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 13 июня. На счету россиянина 7950 очков.

Медведев во второй раз в карьере сместил серба Новака Джоковича и возглавил рейтинг ATP. Ранее россиянин был первой ракеткой мира с 28 февраля по 20 марта.

До Медведева возглавить рейтинг АТР удавалось лишь двум россиянам: в 1999 году первой ракеткой мира был Евгений Кафельников, а в 2001 — Марат Сафин.