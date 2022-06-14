Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Казахстан
2:1
Завершен
Словакия
Лига наций УЕФА|Лига C. Группа 3. 4-й тур
Азербайджан
2:0
Завершен
Беларусь
Лига наций УЕФА|Лига C. Группа 3. 4-й тур
Дания
2:0
Завершен
Австрия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 1. 4-й тур
Исландия
2:2
Завершен
Израиль
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 2. 4-й тур
Франция
0:1
Завершен
Хорватия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 1. 4-й тур
Россия
Отменён
Албания
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 2. 4-й тур
Спорт

Кафельников прокомментировал возвращение Медведевым статуса первой ракетки мира

Кафельников заявил, что у Медведева есть мотивация для сохранения первой строки рейтинга

Фото: Yves Herman / Reuters

Олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников прокомментировал возвращение российским теннисистом Даниилом Медведевым статуса первой ракетки мира. Его слова передает Metaratings.

«Насколько долго Даниил продержится на первом месте, зависит от него самого, от его результатов. Не думаю, что мотивация будет для него важнейшим фактором. С мотивацией у него проблем нет», — заявил он. Кафельников отметил, что Медведев знает, что ему нужно работать для сохранения статуса.

26-летний Медведев вновь возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 13 июня. На счету россиянина 7950 очков.

Медведев во второй раз в карьере сместил серба Новака Джоковича и возглавил рейтинг ATP. Ранее россиянин был первой ракеткой мира с 28 февраля по 20 марта.

До Медведева возглавить рейтинг АТР удавалось лишь двум россиянам: в 1999 году первой ракеткой мира был Евгений Кафельников, а в 2001 — Марат Сафин.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
США решили направлять Украине по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно
Раскрыты подробности о приговоренном к смертной казни в ДНР наемнике
Шольц анонсировал планы Евросоюза дать Британии единый ответ по изменению Brexit
Американские конгрессмены захотели ограничить инвестиции в Китай
Блогерша показала фигуру в бикини назло обозвавшим ее китом хейтерам
Посол заявил о борьбе России с желающими глобального доминирования силами
Кафельников прокомментировал возвращение Медведевым статуса первой ракетки мира
В России заявили о конце глобализации и «холодной войне 2.0»
Основатель музея СССР раскритиковал сегодняшнюю моду на ностальгию
Пережившие войны российские солдаты рассказали о последствиях для психики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.