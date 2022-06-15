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Хакера поместили под домашний арест за взлом системы российской таможни

В Москве поместили под домашний арест хакера, взломавшего информационную систему таможни

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Москве суд избрал меру пресечения хакеру, взломавшему систему российской таможни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчину поместили под домашний арест. Следствие считает, что он с 2018 по 2021 год занимался кражей данных, составляющих налоговую тайну. Хакер вступил в сговор с пока не установленными следствием лицами и под чужим аккаунтом взломал Единую информационную систему Федеральной таможенной службы (ФТС).

Следствием установлено, что у подозреваемого в собственности находится десять автомобилей и несколько квартир в Москве.

9 июня сообщалось, что официальный сайт Роспотребнадзора подвергся кибератаке. Днем ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что Россия подверглась серьезному киберпрессингу.

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Любовь Ширижик
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