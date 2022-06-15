Киркоров построит торговый центр в Ленинградской области

Певец Филипп Киркоров построит торгово-развлекательный комплекс в Ленинградской области

Компания «Строительные решения», соучредителем которой является певец Филипп Киркоров, построит в Ленинградской области торгово-развлекательный комплекс. Об этом артист рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает РБК.

На форуме компания подписала соглашение о строительстве с властями региона. Центр под названием «Звезда» появится в районе деревни Новосаратовка. Артист работает над проектом в партнерстве с предпринимателем Михаилом Баракиным.

Киркоров отметил, что на работу уйдет 14 месяцев. По словам певца, в Санкт-Петербурге нет аналогов подобного комплекса. Строение будет одноэтажным и займет площадь в несколько тысяч квадратных метров.

Ранее Киркоров рассказал о любимых городах для гастролей. К таким он отнес Сочи, Анапу, Геленджик, Пятигорск и Ессентуки. Певец посчитал подобные передвижения отзвуком гастрольных поездок с родителями и отметил, что эти города напоминают ему о каникулах в Болгарии.