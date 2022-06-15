Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Киркоров построит торговый центр в Ленинградской области

Певец Филипп Киркоров построит торгово-развлекательный комплекс в Ленинградской области
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Компания «Строительные решения», соучредителем которой является певец Филипп Киркоров, построит в Ленинградской области торгово-развлекательный комплекс. Об этом артист рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает РБК.

На форуме компания подписала соглашение о строительстве с властями региона. Центр под названием «Звезда» появится в районе деревни Новосаратовка. Артист работает над проектом в партнерстве с предпринимателем Михаилом Баракиным.

Киркоров отметил, что на работу уйдет 14 месяцев. По словам певца, в Санкт-Петербурге нет аналогов подобного комплекса. Строение будет одноэтажным и займет площадь в несколько тысяч квадратных метров.

Ранее Киркоров рассказал о любимых городах для гастролей. К таким он отнес Сочи, Анапу, Геленджик, Пятигорск и Ессентуки. Певец посчитал подобные передвижения отзвуком гастрольных поездок с родителями и отметил, что эти города напоминают ему о каникулах в Болгарии.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Кремле заявили о нулевой точке российско-американского диалога
Европа приготовилась спасать экономику по-новому
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о первых гонорарах
Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.