Зафиксирована самая яркая и быстрая новая звезда

В Университете штата Аризона изучили самую яркую и быстро исчезающую новую V1674 Hercules

Астрономы из Университета штата Аризона и Университета штата Огайо зафиксировали самую яркую и быструю новую звезду. Выводы исследования приводятся в статье, опубликованной в журнале Research Notes of the American Astronomical Society.

В июне 2021 года ученые заметили яркую вспышку от V1674 Hercules, которую можно было наблюдать даже невооруженным глазом. Через день ее уже было невозможно отследить на небе, несмотря на то, что обычно подобные объекты фиксируются на протяжении пары недель и дольше. Предыдущую звезду с таким коротким сроком наблюдения астрономы заметили еще в 1991 году, сияние V838 Herculis продолжалось около двух-трех дней.

Также другие специалисты обнаружили, что у V1674 Hercules невероятно яркое излучение, которое издает различные колебания (подобно пульсации) каждую 501 секунду в видимых световых волнах и в рентгеновских лучах. Даже спустя год после взрыва ученые способны фиксировать это излучение, однако для этого необходима только мощная аппаратура обсерватории: большой бинокулярный телескоп, спектрограф высокого разрешения PEPSI и другая техника. В дальнейшем исследователи намерены изучить причину вспышки звезды и процессы, которые привели к столь быстрому снижению яркости.

В июне 2022 года международная команда астрономов, возглавляемая учеными из Сиднейского университета, впервые заметила нейтронную звезду, которая испускает радиосигналы и при этом вращается крайне медленно: один оборот каждые 76 секунд.