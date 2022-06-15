Инспектор МЧС России получил срок за фейки о спецоперации на Украине

Экс-инспектор МЧС Крыма получил 5 лет условно за фейки о спецоперации России на Украине

Ялтинский городской суд Республики Крым приговорил к пяти годам условно 25-летнего бывшего инспектора отдела надзорной деятельности МЧС за распространение фейков о проведении Россией специальной военной операции на Украине. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Мужчина признан виновным по статье 207.3 УК РФ («Распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенном с использованием служебного положения»). С учетом полного признания своей вины экс-инспектору назначено условное наказание с лишением права занимать должности в федеральной противопожарной службе в течение трех лет.

Суд установил, что инспектор в форме МЧС при исполнении служебных обязанностей на собраниях жильцов домов и поквартирных обходах в районах Ялты распространял недостоверную информацию среди граждан о ходе спецоперации на Украине.

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее проведении объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что защита республик — главная цель спецоперации.