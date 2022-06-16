Наемного убийцу посадили на 14 лет за расправу над россиянином

В Крыму наемный убийца, задушивший петербуржца за Mercedes, приговорен к 14 годам

Верховный Суд Республики Крым приговорил к 14 годам лишения свободы 35-летнего мужчину за убийство по найму жителя Санкт-Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Подсудимый признан виновным по статьям 105 («Убийство») и 162 («Разбой») Уголовного кодекса (УК) РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что в 2018 году обвиняемый с 40-летним знакомым договорились убить петербуржца, чтобы забрать его автомобиль марки Mercedes-Benz. Они заманили его в малолюдное место под Судаком под предлогом инсценировать дорожно-транспортное происшествие с машиной. Там мужчины избили и задушили жертву.

Подозреваемых нашли и задержали сотрудники ФСБ, Сообщника наемного убийцы приговорили к 11 годам заключения. В отношении заказчика убийства расследование продолжается.