Сторонника террористов посадили на 20 лет за подготовку теракта в Крыму

Житель Крыма получил 20 лет за подготовку теракта на полуострове и попытку уехать в Сирию

Южный окружной военный суд приговорил жителя Крыма Дмитрия Обуховского к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта на полуострове и попытку уехать воевать в Сирию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, подпадающих под действие восьми статей УК РФ. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима, причем на первые пять лет его посадят в тюрьму. Также суд оштрафовал мужчину на 300 тысяч рублей.

В ходе процесса было установлено, что Обуховский с января по март 2021 года, являясь сторонником запрещенных организаций, публиковал в соцсетях призывы к терроризму. Затем он перевел две тысячи рублей на финансирование преступной деятельности запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», после чего решил сам устроить диверсию в Крыму, договорившись с сообщником. Обуховский изучил видеозаписи по изготовлению взрывных устройств и приобрел необходимые компоненты. В апреле 2021 года он сделал бомбу и хранил ее дома. Кроме того, мужчина решил после совершения теракта в Крыму вступить в ряды боевиков и воевать в Сирии.

Планы Обуховского сорвали правоохранительные органы, задержав его.