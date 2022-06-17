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Названа дата обсуждения в ЕС возможностей по экспорту зерна из Украины

Главы МИД стран ЕС 20 июня обсудят возможности обеспечения экспорта зерна из Украины

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) обсудят 20 июня на плановой встрече в Брюсселе возможности обеспечения экспорта зерна из Украины. Дату обсуждения назвал ТАСС источник во внешнеполитической службе объединения.

«Министры обсудят глобальные последствия конфликта на Украине для продовольственной безопасности и возможности экспорта тысяч тонн зерна, блокированного на Украине», — рассказал собеседник агентства. По его словам, Европа поддерживает усилия по вывозу зерна морем.

При этом отмечается, что страны ЕС не рассматривают возможности миссии объединения для сопровождения судов с украинским зерном.

15 июня стало известно, что Россия, Турция и Украина создали открытый канал связи для решения проблемы вывоза зерна из украинских портов для международного рынка. Согласно схеме передачи зерна, «украинцы должны расчистить мины в портах (...), а затем турецкие силы будут обеспечивать безопасное движение торговых судов».

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Виктория Кондратьева
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