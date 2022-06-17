Названа дата обсуждения в ЕС возможностей по экспорту зерна из Украины

Главы МИД стран ЕС 20 июня обсудят возможности обеспечения экспорта зерна из Украины

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) обсудят 20 июня на плановой встрече в Брюсселе возможности обеспечения экспорта зерна из Украины. Дату обсуждения назвал ТАСС источник во внешнеполитической службе объединения.

«Министры обсудят глобальные последствия конфликта на Украине для продовольственной безопасности и возможности экспорта тысяч тонн зерна, блокированного на Украине», — рассказал собеседник агентства. По его словам, Европа поддерживает усилия по вывозу зерна морем.

При этом отмечается, что страны ЕС не рассматривают возможности миссии объединения для сопровождения судов с украинским зерном.

15 июня стало известно, что Россия, Турция и Украина создали открытый канал связи для решения проблемы вывоза зерна из украинских портов для международного рынка. Согласно схеме передачи зерна, «украинцы должны расчистить мины в портах (...), а затем турецкие силы будут обеспечивать безопасное движение торговых судов».