Названа дата обсуждения в ЕС возможностей по экспорту зерна из Украины
Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) обсудят 20 июня на плановой встрече в Брюсселе возможности обеспечения экспорта зерна из Украины. Дату обсуждения назвал ТАСС источник во внешнеполитической службе объединения.
«Министры обсудят глобальные последствия конфликта на Украине для продовольственной безопасности и возможности экспорта тысяч тонн зерна, блокированного на Украине», — рассказал собеседник агентства. По его словам, Европа поддерживает усилия по вывозу зерна морем.
При этом отмечается, что страны ЕС не рассматривают возможности миссии объединения для сопровождения судов с украинским зерном.
15 июня стало известно, что Россия, Турция и Украина создали открытый канал связи для решения проблемы вывоза зерна из украинских портов для международного рынка. Согласно схеме передачи зерна, «украинцы должны расчистить мины в портах (...), а затем турецкие силы будут обеспечивать безопасное движение торговых судов».