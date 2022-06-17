В Кремле допустили столкновение армий Турции и Сирии

В Кремле заявили, что операция Турции в Сирии может привести к столкновению с армией САР

Военная операция Анкары на севере Сирии может не только дестабилизировать ситуацию в регионе, но и привести к прямым столкновениям турецких и сирийских войск. Об этом заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы все-таки надеемся, что президент Турции [Рейжеп Тайип Эрдоган] воздержится от проведения операции с учетом и негативного отношения к ней со стороны практически всех арабских государств», — заявил он, пояснив, что речь идет о прямых столкновениях армий Турции и САР.

В Кремле добавили, что сирийские войска в ряде населенных пунктов на границе с Турцией располагаются на блокпостах и небольших укрепрайонах, и они будут вынуждены «если не сопротивляться, отойти за трассу М4». Именно по этой трассе проходит патрулирование российско-турецких войск в Сирии.

Эрдоган объявил, что Анкара начнет операцию против курдских формирований на севере Сирии, чтобы установить контроль над городами Талль-Рифат и Манбидж. Дамаск осудил действия Турции, а Москва призвала остановить военные действия.