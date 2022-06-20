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В Брюсселе отменили все вылеты пассажирских рейсов из-за акций протеста

Аэропорт Брюсселя отменил все вылеты пассажирских рейсов из-за забастовок и акций протеста

Фото: Yves Herman / Reuters

Аэропорт Брюсселя отменил все запланированные на понедельник, 20 июня, вылеты пассажирских рейсов из-за забастовок и акций протеста, организованных бельгийскими профсоюзами. Об этом пишет Reuters.

«Призываем пассажиров не приезжать в аэропорт, перенести вылет на более поздний срок. Сохраняются только прибывающие рейсы, а также рейсы грузовых самолетов», — говорится в сообщении аэропорта.

20 июня профсоюзы Бельгии будут выводить десятки тысяч своих сторонников на акции протеста в связи с ростом цен и падением покупательной способности жителей страны. Также страну ожидают перебои с движением транспорта.

Ранее сообщалось, что в Британии ожидается крупнейшая за более чем 30 лет забастовка железнодорожников, что может привести к «транспортному хаосу». Всего в акции собираются принять участие около 40 тысяч человек из 13 железнодорожных компаний, а также из компании-оператора железнодорожной инфраструктуры Network Rail.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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