Россиянин Бивол оценил публикацию украинским боксером их совместного фото

Российский боксер Бивол заявил, что поддерживает хорошие отношения с украинцем Редкачем

Российский чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) Дмитрий Бивол оценил публикацию украинским боксером Иваном Редкачем их совместного фото. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен подчеркнул, что всегда поддерживал хорошие отношения с Редкачем, и его эмоции не изменились. «Как человек относится ко мне, так и я к нему. Сфоткался и сфоткался. У меня в команде есть ребята из Украины. Мы, спортсмены, думаем о спорте», — заявил Бивол.

19 июня Редкач показал фотографию с Биволом в соцсетях и заявил о необходимости разделять спорт и политику. Он подчеркнул, что этот принцип уходит в историю, отметив, что для него спорт остается вне политики.

7 мая Бивол победил мексиканца Сауля Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Для россиянина победа стала 20-й в карьере.

На счету Редкача 30 поединков, в которых он одержал 23 победы и потерпел шесть поражений. Один бой с участием украинца завершился вничью и еще один был признан несостоявшимся.