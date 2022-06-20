В Канаде запретят пластик

В Канаде запретят производство пластиковых пакетов и контейнеров к концу 2022 года

В Канаде запретят производство, импорт, экспорт и продажу одноразового пластика. Правительство страны назвало дату введения запрета, сообщает Time со ссылкой на заявление министра охраны окружающей среды Стивена Гильбо.

Компании не смогут импортировать и производить пластиковые пакеты и контейнеры из пенопласта к концу 2022 года, продажа таких изделий будет под запретом с конца 2023 года, а экспорт — с конца 2025-го. Запрет также распространится на пластиковые трубочки, посуду и упаковки для бутылок.

Ранее власти уже заявляли о намерении отказаться от пластика, однако откладывали принятие соответствующих мер и собирались запретить использование материала в стране, но продолжить экспорт. В 2021 году пластик официально был признан токсичным в Канаде, после чего производители подали на правительство в суд — слушание по делу пройдет позже в 2022 году.

В марте ООН приняла резолюцию о запрете загрязнения природы пластиком и его отходами. В ее рамках будет сформирован межправительственный переговорный комитет, который подготовит договор о запрете загрязнения к 2024 году.