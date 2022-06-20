Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Канаде запретят пластик

В Канаде запретят производство пластиковых пакетов и контейнеров к концу 2022 года

Фото: Gustavo Graf / Reuters

В Канаде запретят производство, импорт, экспорт и продажу одноразового пластика. Правительство страны назвало дату введения запрета, сообщает Time со ссылкой на заявление министра охраны окружающей среды Стивена Гильбо.

Компании не смогут импортировать и производить пластиковые пакеты и контейнеры из пенопласта к концу 2022 года, продажа таких изделий будет под запретом с конца 2023 года, а экспорт — с конца 2025-го. Запрет также распространится на пластиковые трубочки, посуду и упаковки для бутылок.

Ранее власти уже заявляли о намерении отказаться от пластика, однако откладывали принятие соответствующих мер и собирались запретить использование материала в стране, но продолжить экспорт. В 2021 году пластик официально был признан токсичным в Канаде, после чего производители подали на правительство в суд — слушание по делу пройдет позже в 2022 году.

В марте ООН приняла резолюцию о запрете загрязнения природы пластиком и его отходами. В ее рамках будет сформирован межправительственный переговорный комитет, который подготовит договор о запрете загрязнения к 2024 году.

Ударная волна
Александра Качан
Обсудить
Последние новости
В Крыму сообщили о возможных жертвах из-за удара ВСУ по буровым платформам
Москвичи бросились брать ипотеку
Главу турфирмы в России приговорили к тюрьме из-за случайной гибели туриста
В Москве начали выдавать новые автомобильные номера
В ЕК назвали способ заместить поставки газа по трубопроводу «Северный поток»
Российского эколога осудят за экстремизм из-за ненависти к силовикам и власти
Япония заявила об изменении политики в отношении России из-за Украины
Сенатор рассказала о состоянии пострадавших при атаке на буровые платформы Крыма
Финляндия назвала новый срок вступления в НАТО из-за провала на переговорах
Обвинявшую мужа в домогательствах к ребенку россиянку нашли мертвой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.