Капитана яхты смыло за борт во время шторма на Ладожском озере
На Ладожском озере во время шторма смыло за борт капитана яхты, поиски россиянина идут вторые сутки. Об этом сообщает портал 47news.
Яхта «Александрия» с 64-летним капитаном и его 60-летним троюродным братом, не имеющим большого опыта в ходьбе под парусами, вечером в субботу, 19 июня, вышла на озеро из Ленинградской области.
Знакомый пропавшего рассказал, что «Александрия» вышла из-за острова на поднятых парусах. Находящиеся на борту мужчины начали поднимать мотор, чтобы идти только под парусами, после чего во время сильного порыва ветра 64-летний россиян выпал за борт, вероятно, его смыло волной.
Экстренные службы обнаружили судно в районе Оборонных островов, входящих в Валаамский архипелаг. Яхту пришвартовали и направили в ближайший порт на стоянку.
Сотрудники МЧС Карелии уточнили, что капитан в момент падения за борт был без спасательного жилета, его ищут. Его троюродный брат чувствует себя нормально.