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Капитана яхты смыло за борт во время шторма на Ладожском озере

47news: на Ладожском озере пропал выпавший за борт в шторм 64-летний капитан яхты

Фото: Sergey Smirnov / Globallookpress.com

На Ладожском озере во время шторма смыло за борт капитана яхты, поиски россиянина идут вторые сутки. Об этом сообщает портал 47news.

Яхта «Александрия» с 64-летним капитаном и его 60-летним троюродным братом, не имеющим большого опыта в ходьбе под парусами, вечером в субботу, 19 июня, вышла на озеро из Ленинградской области.

Знакомый пропавшего рассказал, что «Александрия» вышла из-за острова на поднятых парусах. Находящиеся на борту мужчины начали поднимать мотор, чтобы идти только под парусами, после чего во время сильного порыва ветра 64-летний россиян выпал за борт, вероятно, его смыло волной.

Экстренные службы обнаружили судно в районе Оборонных островов, входящих в Валаамский архипелаг. Яхту пришвартовали и направили в ближайший порт на стоянку.

Сотрудники МЧС Карелии уточнили, что капитан в момент падения за борт был без спасательного жилета, его ищут. Его троюродный брат чувствует себя нормально.

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Варвара Кошечкина
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