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Россиян предупредили о риске инвестиций в дешевый доллар

Экономист Ордов заявил о пике укрепления рубля

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Курс рубля по отношению к доллару максимально укрепился и достиг пиковых значений. Однако вложения в валюту при такой низкой стоимости весьма рискованны, считает экономист, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Вкладываться ли в валюту?

Несмотря на то, что курс доллара 21 июня опустился до значений июня 2015 года, россиянам стоит решить, будет ли такое средство сбережения выгодным для них, считает экономист.

54,5рубля

достигал курс доллара на Мосбирже

«Мы с вами точно знаем, что у нас есть дефицит наличной иностранной валюты. Бежать в обменник далеко не придется. С другой стороны, мы слышим уже законодательные, а не только банковские инициативы, связанные с отрицательной доходностью на валютные депозиты как для юридических, так и для физических лиц. С высокой вероятностью эти меры вытеснения из валютных в рублевую зону будут только нарастать», — сказал он.

Надо крепко подумать о том, насколько в наше время валюта становится неким средством сбережения, а не дополнительных расходов и непредсказуемости в связи с высокой волатильностью курса

Константин Ордовэкономист

Константин Ордов рекомендует учитывать то, что в банках сейчас появляются отрицательные ставки для валютных счетов. В таком случае клиенты не получают доход, а отдают деньги финансовой организации за хранение средств.

«Вопрос, что страшнее — платить до 12 процентов годовых на свои валютные депозиты или непредсказуемый курс на момент, когда вы захотите обменять доллары на рубли. Сегодня спред (разница цен — прим. «Ленты.ру») между курсом покупки и продажи может достигать десяти рублей. Если вкладываться в валюту, то лучше от полугода-года и больше, потому что все остальное не позволит оплатить те проценты, которые могут быть на валютном депозите», — предупредил специалист.

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Что будет с курсом дальше?

Нынешний курс доллара возможен при сохранении низкого спроса на валюту и действующих ограничений, считает Константин Ордов.

«В настоящее время мы достигли пика укрепления рубля. В дальнейшем это будет невозможно в связи с тем, что у нас потихонечку будет восстанавливаться импорт то ли в результате восстановления экономических связей, то ли из-за так называемого параллельного импорта — новые логистические цепочки поставок начнут действовать, сформируется спрос на валюту. Еще больше на рубль может оказать влияние снятие и отмена всех ограничений на валютном рынке, которые существуют по движению капитала. Когда это произойдет, понять невозможно», — заключил он.

Мы знаем, что Центробанк до сентября не будет существенно изменять свою политику на валютном рынке. Это нам подсказывает, что до сентября возможны колебания в диапазоне от 50 до 70 рублей за доллар, а после вероятен рост

Константин Ордовэкономист

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил о необходимости как можно скорее вернуться к курсу доллара в диапазоне 70-80 рублей.

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Мария Сметанина
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