Украина назвала срок подачи иска к «Газпрому» из-за недоплаты за транзит

«Нафтогаз Украины» заявил, что подаст иск к «Газпрому» из-за недоплаты за транзит в июле

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко назвал срок подачи иска к «Газпрому» в международный арбитраж в связи с недоплатой за забронированные для транзита мощности, пишет РИА Новости. По его словам, если российская сторона не попытается урегулировать кофликт, иск будет подан уже в июле.

«Условиями нашего контракта с "Газпромом" предусмотрено, что есть 45 дней на попытки урегулировать наши споры перед тем, как мы можем пойти в арбитраж. В следующем месяце этот срок истекает и, если ничего не произойдет и "Газпром" не изменит свою позицию, это будет означать, что в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж, и мы будем использовать все права», — подчеркнул глава «Нафтогаза».

По заявлению Витренко, в настоящее время российская компания не доплачивает за объемы транзита газа, которые забронировала и которые ей доступны. В то же время по транзитному договору «Газпрома» и Украины Россия обязана полностью оплачивать гарантированный объем в 109,6 миллиона кубометров в сутки, даже если поставляет меньше газа. О споре с «Газпромом» по транзиту и возможном суде Витренко впервые сообщил 20 мая.

С 11 мая «Оператор ГТС Украины» (ОГТС) прекратил транзит российского газа в ЕС через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Луганской области, сославшись на то, что объект находится под контролем России. Глава ОГТС Сергей Макогон заявил, что компания оставит ГИС «Сохрановка» для транзита газа закрытой до тех пор, пока Киев не восстановит контроль над газотранспортной системой Украины.

После этого стало известно, что для прокачки топлива в ЕС в распоряжении «Газпрома» остался только один вход — ГИС «Суджа» в Курской области. Российская компания заявила, что перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. После потери «Газпромом» доступа к «Сохрановке» транзит топлива через Украину резко снизился: в начале мая он превышал 90 миллионов кубов в сутки, а по данным на 21 июня составил 41,2 миллиона кубометров.

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