Синоптик спрогнозировал сильную жару в Москве

Научрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал до 31 градуса тепла в Москве в выходные

В Москву в выходные придет сильная жара, температура воздуха 25 и 26 июня в городе может подняться до 31 градуса. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщают «Известия».

На неделе самая холодная погода прогнозируется в среду, 22 июня. Тогда температура воздуха в столице составит 20 градусов, также возможны осадки. В последние рабочие дни недели синоптики обещают много солнца и отсутствие осадков, рассказал Вильфанд.

По его словам, в выходные температура будет колебаться от 26 до 31 градуса тепла — такие показатели на пять градусов выше климатической нормы. Ночью столбики термометров опустятся до 15 градусов. «Часто задаваемый вопрос, когда же придет лето, на самом деле за прошедшие 20 дней температуры выше нормы на 1,7 градуса. Все-таки многие москвичи забывают, что Москва находится не в тропиках, а в умеренных широтах», — считает Вильфанд.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал жителям России «медовое» лето с безветренной погодой и умеренной влажностью. По его словам, в ближайшие месяцы скоротечные ливни будут чередоваться с солнечными днями.