В России высказались о судьбе приговоренных к казни иностранцев в ДНР

Сенатор Цеков заявил, что приговоренные к казни в ДНР британцы могут избежать наказания

Британские и американские политики должны обращаться со своими заявлениями не к Москве, а к Донецку и Луганску, если они хотят отмены смертной казни для своих граждан. Так член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на призыв политиков отменить смертную казнь в ДНР. О судьбе осужденных иностранцев он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Решение принимает ДНР

Лондон обратился к Москве по вопросу приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) британских граждан, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин. Дипломат отметил, что направленные запросы не вызывают желания взаимодействовать в этих вопросах.

Окончательное решение зависит от позиции Донецка и Луганска. Шансы избежать смертную казнь есть Сергей Цеков сенатор Совфеда

«Они (американские и британские политики — прим. "Ленты.ру") должны обращаться не к России, а к руководству ДНР и ЛНР, если они действительно озабочены жизнью своих граждан. Но они же не обращаются», — заявил Цеков.

9 июня Верховный суд ДНР признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и в совершении преступления группой лиц. Иностранцев приговорили к смертной казни.

«Сами демонстрируют эти ужасы»

Также Цеков оценил реакцию США на приговор для своих граждан, которые обвиняются в наемничестве на Украине. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сказал, что США потрясены высказываниями пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о возможности смертной казни для отправившихся на Украину американцев.

«Кирби в ужасе от заявления Пескова, а то, что в США до сих пор есть смертная казнь — он в ужас не приходит? Почему американцы не выступали с ужасом, когда ИГ (террористической группировки "Исламское государство", запрещена в РФ) убивал гражданских людей, в том числе представителей других государств?» — сказал сенатор.

Эти ужасы, о которых они говорят, они сами демонстрируют по всему миру Сергей Цеков сенатор Совфеда

Ранее Дмитрий Песков сообщил в интервью американскому телеканалу MSNBC, что нельзя исключать того, что в отношении взятых в плен российскими войсками наемников из США могут применить смертную казнь. По его словам, власти Донецкой народной республики (ДНР) могут принять решение о смертной казни, однако это должно осуществляться судом, в решение которого Кремль не будет вмешиваться.

15 июня появилась информация, что в пригороде Харькова российскими военными были взяты в плен два американских наемника, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины.