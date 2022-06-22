На Украине опровергли гибель обвиненного в связях с Россией депутата

Депутат Рады Гончаренко опроверг гибель обвиняемого в связях с Россией нардепа Ковалева

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко опроверг сообщение о гибели в Херсонской области бывшего члена парламентской фракции «Слуга народа» Алексея Ковалева, обвиняемого в связях с Россией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский парламентарий заявил, что Ковалев не умер, и выразил свое сожаление по этому поводу.

Ранее Гончаренко сообщал, что Алексей Ковалев был ликвидирован в Херсонской области. Нардеп не стал уточнять источник информации, а к посту прикрепил видео, на котором был запечатлен автомобиль со множеством повреждений и лежащим на заднем сиденье российским флагом.

В начале июня Государственное бюро расследований Украины возбудило в отношении Алексея Ковалева уголовное дело, обвинив его в «коллаборационистской деятельности». До этого депутата исключили из фракции «Слуга народа».